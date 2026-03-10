إيران: اعتقال 30 جاسوسًا وعميلًا يعملون لصالح (إسرائيل) وأمريكا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 30 شخصاً وصفتهم بأنهم "جواسيس وعملاء ميدانيون وإعلاميون"، قالت إنهم مرتبطون بالولايات المتحدة و"إسرائيل" وبجماعات تصفها طهران بـ"الإرهابية".

وقالت الوزارة الإيرانية، في بيان، إن الاعتقالات جرت خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين مواطناً أجنبياً "كان يتجسس" لصالح دولتين في منطقة الخليج لم تسمهما، مدعية أنه كان يقوم بالتجسس بـ"النيابة عن العدو الأميركي الصهيوني"، اتهم بجمع معلومات عسكرية وأمنية وإرسالها إلى هاتين الدولتين.





كما أعلنت اعتقال شخص قالت إنه عضو في "جماعة إرهابية متمركزة قرب الحدود الجنوبية الشرقية"، متهمة إياه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل عبر نقل معلومات عن مواقع وتحركات القوات العسكرية والأمنية والمنشآت الدفاعية.

وأفادت الوزارة أيضاً باعتقال عضو في جماعة أخرى وصفتها بـ"الانفصالية الإرهابية" أثناء محاولته إدخال شحنة معدات اتصالات إلى داخل البلاد، حيث ضُبطت بحوزته، بحسب البيان، شحنة تضم 10 بنادق كلاشينكوف و21 مخزناً للذخيرة و630 طلقة.

وأضافت أن 19 من المعتقلين هم "عناصر ميدانية وإعلامية" مرتبطة بجهات معارضة للنظام، واتهمتهم بتنفيذ "برامج العدو الأميركي الصهيوني في ثماني محافظات".



