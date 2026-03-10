الاحتلال يصدر 80 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من الضفة والقدس

أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 80 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إن أوامر الاعتقال الإداري تنوعت بين أوامر جديدة وأخرى تصدر لأكثر من مرة (تجديد للاعتقال).

وبيّنت أن التوزيع الجغرافي لأوامر الاعتقال الإداري ورد كالتالي: 21 من محافظة نابلس، 14 طولكرم، 14 جنين، 8 بيت لحم، 8 الخليل، 7 رام الله والبيرة 7، 3 القدس، 2 طوباس، 1 قلقيلية، 1 سلفيت، 1 أريحا.

محافظة نابس

1. حمزة سالم جمال دسوقي-برقا-4 شهور

2. أيهم فاخر محمد حمادنة-عصيره الشمالية -3 شهور

3. إبراهيم خميس ابراهيم نقيب-نابلس-4 شهور

4. نور الدين ايمن سعيد ابو شلال-نابلس-4 شهور

5. عبد الله علاء عزت نابلسي-نابلس-4 شهور

6. مجدي حسني محمد عبدي-بيت أمرين -4 شهور

7. علاء غالب ناجح حاج علي-جماعين -6 شهور

8. خالد عاكف جميل اشتيه-سالم -6 شهور

9. حسن كريم عوده فرج-تلفيت نابلس-4 شهور

10. محمد حسان وجيه شخشير-نابلس-6 شهور

11. علي راضي قاسم شقو-نابلس-6 شهور

12. بهاء الدين عايد إبراهيم رمضان-عسكر-6 شهور

13. آدم علاء عثمان هندي-بيتا الفوقا -6 شهور

14. حمزة حسن إسماعيل شرايعة-بلاطة -6 شهور

15. إبراهيم عقاب كنج الجمل-عصيره الشمالية -6 شهور

16. حسام محسن سعيد روزه-المخفية -4 شهور

17. ياسين كايد عبد اللطيف صباح-عوريف -4 شهور

18. عنان علان حسون صايج -4 شهور

19. صهيب حسام عبد حنني-بيت فوريك -6 شهور

20. عبد الصمد جمال جميل اشتية-سالم -4 شهور

21. صلاح خميس صلاح عوض-بيت فوريك -4 شهور

طولكرم

محمد رياض عبد الكريم عبد الدايم-طولكرم-6 شهور مجد أحمد نظمي عبد الغني-صيدا طولكرم-4 شهور مهند ذيب أبراهيم بدو-طولكرم-6 شهور محمد عصام حسني قزمار-عتيل-4 شهور همام عفيف محمد رشيد عتيلي-عتيل -6 شهور أحمد عبد الرؤوف سعيد مرعي-دير الغصون -6 شهور رمزي مصطفى محمد نعالوة-طولكرم-6 شهور إبراهيم مجاهد محمود غانم-طولكرم-5 شهور إسلام رائد راضي دقه-دير الغصون -6 شهور يوسف حاتم عبد اللطيف قب-دير الغصون -5 شهور محمد عبد الخالق محمد غانم-دير الغصون -6 شهور عبد العزيز سلام محمد جميل خلايلة-دير الغصون -6 شهور عمرو عبد الله كامل أحمد-ذناب -5 شهور . قيس بسام محمد النوري-عنبتا -5 شهور

جنين

أمير ابراهيم عارف الصمادي-قباطية -6 شهور . فيصل عدنان محمد عيده-خربة عانين -6 شهور مصطفى علي مصطفى البزور-رابا -6 شهور 19. ناجي فؤاد عزات جوابرة-كفر راعي -6 شهور يحيى كمال أحمد فاخوري-جنين-4 شهور محمود فخري يوسف نزال-قباطية -4 شهور حمزة محمود علي البزور-رابا -5 شهور ونصف عبادة نمر نافع أبو الرب-جلبون -4 شهور أحمد محمود ياسين عساف-قباطية -6 شهور عميد محمد أحمد فشافشة-جبع -6 شهور زهير راشد زهير أحمد-رمانة -6 شهور أحمد نهاد واصف ابو حناني-عرانة -5 شهور ونصف حمزة محمد علي بزور-رابا -4 شهور عبد الكريم جميل مصطفى ملحم-كفر راعي-6 شهور

بيت لحم

عبد العفو عوض عبد العفو سلهب-بيت لحم-3 شهور محمد عادل خليل عطا الله-خرملة -6 شهور منير محمد محمود التعامرة-بيت لحم-6 شهور . عبد الله محمود عبد الله عايش-الدهيشة -4 شهور . فراس إبراهيم علي بيت راشد-بيت لحم-6 شهور حبيب صلاح عيسى قاسم-بيت لحم-6 شهور إبراهيم شادي ابراهيم دعامسة -مخيم الدهيشة -4 شهور محمد ثائر محود زعول-حوسان-4 شهور

الخليل

خليل جمال خليل حمدان-اذنا -4 شهور . محمد محمود جميل نيروخ -4 شهور شاهر جميل مصطفى الحيح-صوريف -6 شهور وعد عرفات مصطفى هدمي-صوريف -6 شهور . حماد احمد حماد أبو ماريا-بيت أمر -6 شهور أحمد سلمان سليمان عرجان-الظاهرية -4 شهور هاشم علي صهيب أبو تركي-الخليل-6 شهور مالك زياد نمر قواسمة-الخليل-6 شهور

رام الله والبيرة

عبد الله منير حسني خواجا-نعلين -4 شهور محمد فضل جاسر حسب الله-رام الله-6 شهور عبد الرازق عطا عبد الرازق دحبور-عبوين -6 شهور الجزار وعد احمد خواجا-نعلين رام الله-شهرين محمد حسنين حمدي رمانه-البيرة-4 شهور صهيب خالد سليمان الطرايرة-رام الله-6 شهور . أورهان فتحي محمد حمايل-بيت عور الفوقا -5 شهور

القدس

ابراهيم جهاد عبد اللطيف حميدان-بدو -4 شهور محمود محمد حسني امطير-مخيم قلنديا -6 شهور حسن معتصم شاهر خطيب-مخيم قلنديا -4 شهور

طوباس

عبد المجيد محمد عقاب خضيرات -6 شهور أيسر عزات حامد دراغمة -6 شهور

قلقيلية

يزن بلال عبد الرحيم رضوان-عزون قلقيلية-6 شهور

أريحا

مصعب ماهر محمود جماعات-اريحا-6 شهور

سلفيت

محمد فؤاد احمد عاصي-قراوة بني حسن سلفيت-6 شهور



و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين