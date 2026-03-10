فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الصحة": 649 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزة

برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

أكثر من 9 آلاف طلب تعويض للمستوطنين بعد الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي

صواريخ إيران تُجبر المتحدث باسم جيش الاحتلال على الهروب للملاجئ

الأقصى في مرمى طقوس "قربان الفصح".. وتحذيرات من كسر الوضع القائم

عراقجي: إيران مستعدة لمواصلة الهجمات و"المفاوضات مع واشنطن لم تعد مطروحة"

الإصابة تهدد آمال نيمار في العودة لمنتخب البرازيل

أفكار لمضاعفة الأجر في العشر الأواخر من رمضان

البراوي: عامان من الحرب وعائلات شهداء وجرحى غزة بلا مخصصات مالية

"الاقتصاد" تطلق حملة واسعة لضبط الأسعار في الأسواق والمحال التجارية

"الصحة": 649 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزة

10 مارس 2026 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
...
سيدة تودع أحد أفراد عائلتها الشهداء في غزة (أرشيفية)

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إنَّ شهيدين -أحدهما جرى انتشاله- وإصابتين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، وصل إجمالي عدد الشهداء إلى 649 شهيدًا، بينما بلغ عدد الإصابات 1,730 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الانتشال إلى 756.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,134 شهيدًا، و 171,828 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة