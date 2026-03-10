"الصحة": 649 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إنَّ شهيدين -أحدهما جرى انتشاله- وإصابتين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، وصل إجمالي عدد الشهداء إلى 649 شهيدًا، بينما بلغ عدد الإصابات 1,730 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الانتشال إلى 756.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,134 شهيدًا، و 171,828 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين