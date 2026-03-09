حصيلة داميَّة للعدوان على لبنان.. 92 شهيدًا خلال 24 ساعة

فلسطين أون لاين

09 مارس 2026 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت الحكومة اللبنانية، يوم الاثنين، باستشهاد 92 شهيدًا و183 جريحًا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، خلال 24 ساعة ماضية.

وأوضحت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحافي، أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 486 شهيدًا وإصابة 1313 آخرين، وارتفاع عدد النازحين إلى 667 ألفا و831، منذ الـ 2 مارس/ آذار الجاري.

وحول أعداد النازحين، أوضحت أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 667 ألفا و831، فيما بلغ عدد المسجلين منهم في مراكز الإيواء 119 ألفا و700.

وبذلك يكون عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء قد ارتفع بنحو ألفين و472 إضافي خلال 24 ساعة، بعدما كان الأحد 117 ألفا و228 شخصا، مشيرةً إلى أن عدد مراكز الإيواء في أنحاء البلاد بلغ 538 مركزا

وذكرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث أنها سجلت منذ الاثنين الماضي، 1161 اعتداء إسرائيليا على لبنان.

