مستوطنون يهاجمون تجمعا بدويا غرب أريحا

متابعة/ فلسطين أون لاين

هاجم مستوطنون، يوم الاثنين، تجمع حلق الرمانة غرب مدينة أريحا في الأغوار الفلسطينية، وسرقوا عدداً كبيراً من الأغنام تعود لمواطنين من سكان المنطقة.

وأفادت منظمة "البيدر" الحقوقية بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة ونفذوا عملية سرقة طالت عدداً من رؤوس الأغنام التي يملكها أهالٍ من التجمع.

وأكدت المنظمة، أن الاعتداء ألحق خسائر مادية بالأهالي الذين يعتمدون على تربية المواشي كمصدر رئيسي للرزق، مطالبة بوقف الاعتداءات المتكررة على التجمعات البدوية في الأغوار، وتوفير الحماية للسكان.

المصدر / وكالات