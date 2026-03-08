رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ آل عمران 123

طوفان الفرقان هو صرخة المظلوم في وجه الظالم، وقبضة المستضعف في وجه المحتل، وأنين شعب تحت القهر منذ قرن من الزمن. والواجب الشرعي والقانوني والأخلاقي والوطني يفرض عليه ألا يستسلم للمحتل ولا يفرط بأرضه، كما قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (الحج: 39)، ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ (الحج: 40).

على مدار عقود الاحتلال، تعرض شعب فلسطين لأكثر من نكبة ونكسة وإبادة وتهجير؛ تلاحقه وأجياله بالقتل والتشريد والاعتقال والجراح والحصار، ودفع أثمانًا باهظة، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ (الأنفال: 30).

ورغم ذلك، بقي مقاومًا بأمواج الانتفاضات والثورات، وأجيال من مواكب الرجال الذين صدقوا، كما قال الله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (الأحزاب: 23).

لقد دفع شعب فلسطين ثمناً باهظًا ومتزايدًا في تعاقب المراحل حتى صار الثمن مجنونًا وتهلكة، لكنه لم يتراجع، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مواجهة المرتدين حين قال: "والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه"،

وهو الذي كان الأكثر حكمةً وتعقلًا، لكنه واجههم اعتقادًا منه أنها مفاصلة لا تقبل التراجع. ونحن نقول اليوم:

"لن تضيع فلسطين، وفينا عرق ينبض".

طوفان الأقصى يحمل اسم الأقصى، وهو من أجل الأقصى، كما كانت قبله "سيف القدس" من أجلها، في مواجهة اليهود الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ﴾ (المائدة: 82)، ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ (التوبة: 8).

وقد شاهد العالم جرائم الإبادة التي لم تعرف البشرية لها نظيرًا عبر التاريخ، حيث تم ارتكاب المحرقة في غزة على الهواء مباشرة.

إن معركة الأقصى والقدس ليست مجرد احتلال، بل تهويد كامل لها، والعالم يشاهد عمليات التهويد المستمرة للقدس والأقصى على مدار الساعة، بل ويتم الترويج علنًا لحرق الأقصى وتدميره بشكل رسمي، وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وفي مواجهة اغتصاب فلسطين والجرائم اليومية ضد الشعب الفلسطيني، وتهويد القدس، وضم الضفة الغربية، وإسقاط أي حق لشعبنا، حاول الفلسطينيون كل السبل، فلجأوا إلى الأمم المتحدة وحصلوا على قرارات شرعية دولية، لكن العالم بقي عاجزًا عن تنفيذها.

ووقّع الفلسطينيون معاهدات واتفاقيات برعاية دولية وأمريكية، واستجابوا لجميع الشروط والالتزامات، وتنازلوا عن 78% من أرض فلسطين في وثيقة "أوسلو"، ورغم ذلك لم تتحقق حتى الأهداف المتواضعة منها.

كما قاموا بانتفاضات شعبية ومقاومة سلمية، ودفعوا ثمنًا باهظًا من دمائهم، حيث واجهوا المخرز بكفّهم. وبعد فشل كل المحاولات، لم يبقَ أمام شعب فلسطين المستضعف والمظلوم إلا أن يثور بطوفان، لعل العالم يسمع ضجيج أغلاله ويصدق بحقه. لم يعد بمقدوره الانتظار 80 سنة أخرى وهو يرى أرضه تضيق يومًا بعد يوم، وقدسه يُهوَّد كل ساعة، وشعبه يُهجَّر ويُعتقل ويُقتل، فإما أن يقاتل، أو يقبل أن يكون عبدًا ليهود العلو والإفساد.

طوفان الأقصى (الفرقان) حقق جملة من الأهداف النوعية والقيم الكبرى، فأعاد الاعتبار لشعب فلسطين وقضيته، ولغزة ومكانتها وجهادها، وفرض على العالم أجندة فلسطين، وأسقط هيبة (إسرائيل)، وأفقدها قيمتها ووزنها الاستراتيجي، وكشف حقيقتها كعصابات إبادة، كما قال الله تعالى: ﴿لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (الإسراء: 7).

كما عرّى النظام الدولي الذي تقوده أمريكا، وجمّد مشاريع التطبيع والتضييع. وأبرز معاني الصبر والرباط والجهاد والمقاومة كنموذج أسطوري يقدمه شعب فلسطين، وفي مقدمته غزة، التي أصبحت أيقونة للإنسانية والحرية والكرامة والعزة، وملهمة للثورة والنضال.

وربما كان طوفان الأقصى في عقل من خططوا له ونفذوه مجرد عملية كبرى تعيد الاعتبار، لكنه خلق وقائع جديدة تتجاوز ذلك بكثير، فهو شرارة ثورة، ومؤذن بفجر التحرير، وانطلاقة تاريخية ليوم مجيد، يدشّن مرحلة تحول كبرى في العالم. وما زالت تداعياته تعيد بناء عالم جديد، وتبشّر بميلاد منطقة جديدة لا مكان فيها لـ (إسرائيل)، وتبقى فلسطين درة تاجها، كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (العنكبوت: 69).

المصدر / فلسطين أون لاين