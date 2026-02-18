إصابة 3 شبان خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيون مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت شارع القدس عند مدخل المخيم بعدة آليات عسكرية، وأطلقت وابلًا من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

وأعلنت طواقم الهلال الأحمر استلامها إصابتين دراء اعتداء بالضرب من قوات الاحتلال وجاري نقلهم للمستشفى، فيما أصيب شاب جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال الاقتحام المستمر للمخيم.

وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، كما نشب حريق على سطح بناية جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز بكثافة قرب مدخل مخيم قلنديا.

ويتعرض مخيم قلنديا لاقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، تتخللها مواجهات وإطلاق مكثف لقنابل الغاز والصوت، ما يفاقم معاناة السكان ويعطل الحركة في محيط المخيم والمناطق المجاورة.