فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مفتي فلسطين يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

بمأساة الفقد والنزوح.. الغزيون يرقبون رمضان وسط تداعيات الحرب

السعودية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان

أسواق غزة تستقبل رمضان بين غلاء الأسعار وغياب مظاهر الفرح

حماس تطالب بتطبيق مبادئ "مجلس السلام" وتحذر من استخدامه غطاء للحرب

مديرية الشرطة بغزة تشرع بتطبيق "خطة شهر رمضان"

استشهاد طفل من بلدة الجفتلك بانفجار مخلفات الاحتلال

الغارديان: (إسرائيل) تمنع دخول أطباء لغزة بعد حديثهم علنًا عن الإبادة

غاراتٌ جويّة ونسفٌ للمباني.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة في غزَّة

بالأسماء.. 45 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

بالفيديو مفتي فلسطين يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

17 فبراير 2026 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي في بيان، إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر رمضان، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناساً بتقديرات الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها، لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غد الأربعاء 18 من شهر فبراير/ شباط  لعام 2026هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1447 للهجرة.

وهنأ المفتي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا الشهر الفضيل.

#فلسطين #رمضان #الأوقاف #مفتي فلسطين #رمضان 2026 #أول أيام رمضان #فلسطين رمضان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة