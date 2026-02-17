متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء يوم الثلاثاء، "مجلس السلام" خلال اجتماعه المرتقب برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تطبيق ما أُعلن من مبادىء تحقيق السلم في قطاع غزة وتطبيقها على أرض الواقع.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الحركة تطالب "المجلس" للتحرك الجاد والفعلي لوقف خروقات الاحتلال؛ مؤكدًا أن الحرب في قطاع غزة ما زالت متواصلة، إلى جانب استمرار القتل والتجويع.

وطالب قاسم، "مجلس السلام" خلال اجتماعه المرتقب بـ 19 من فبراير الجاري، بإدخال اللجنة الوطنية المستقلة إلى قطاع غزّة لبدء عملها.

كما دعا لرفع الحصار عن غزة وفتح المعابر، وعدم الاكتفاء بالفتح الجزئي البسيط للمعبر والانتهاكات المصاحبة من قبل للاحتلال للمسافرين، محذرًا من أن يتخذ الاحتلال هذا المجلس غطاء لمواصلة الحرب على غزة، ومنع الإعمار.