السعودية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن غدًا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، في حين سيكون الخميس الموافق 19 فبراير/ شباط 2026 في سلطنة عُمان، استنادًا إلى حسابات فلكية أكدت استحالة رؤيته.

وكانت الدول العربية قد دعت مواطنيها إلى تحرّي هلال الشهر مساء اليوم الثلاثاء، حيث حددت السعودية ومصر وقطر والإمارات والكويت والبحرين والجزائر وتونس وسوريا والأردن الثلاثاء للتحري.

وأعلنت سلطنة عُمان أن أول أيام رمضان سيكون الخميس 19 فبراير/ شباط، مع اعتبار يوم الأربعاء متممًا لشهر شعبان.

وأوضح مساعد المفتي العام، الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي، أن المنهج يعتمد على أسس شرعية وفلكية دقيقة، مؤكدًا استحالة رؤية الهلال يوم الأربعاء بالعين المجردة أو بالمناظير، وأن دعوة المواطنين للتحري في هذه الحالة غير مقبولة شرعًا ومنطقيًا.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية أنه "تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ".

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أن تحري هلال رمضان سيكون مساء الثلاثاء، داعية المواطنين لرصد الهلال وإبلاغ أقرب محكمة أو مركز رسمي.

وطالبت المحكمة كل من يراه بالعين المجردة أو بالمناظير بتسجيل شهادته لدى الجهات المعتمدة.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية تشكيل 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف المحافظات، بالتعاون مع هيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية.

أما قطر، أعلنت أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وكانت وزارة الأوقاف قد دعت المواطنين للإبلاغ عن رؤية الهلال في مقر الوزارة.

فيما حددت الإمارات لجنة تحري الهلال في قصر الحصن بأبوظبي، بينما دعت الكويت المواطنين لتقديم شهاداتهم إلى الهيئة الشرعية المختصة.