تعرض سياح إسرائيليين للضرب في تايلاند على خلفية هويتهم

تعرض ثلاثة سياح إسرائيليين للضرب في جزيرة كو ساموي جنوب تايلاند الثلاثاء، وسط روايات تشير إلى أن الحادثة جاءت على خلفية هويتهم القومية.

وأفادت القناة 15 العبرية بأن المجموعة الإسرائيلية كانت متواجدة في أحد مقاهي الجزيرة، حين تعرف عليهم عدد من الفرنسيين المتواجدين في المكان ذاته إثر سماعهم يتحدثون العبرية، فاقتربوا منهم مصرحين "أنتم إسرائيليون"، قبل أن يدعوهم للمجيء معهم.

ووفقا للقناة حاول شاب ووالده الفرار واللجوء إلى دورة المياه، غير أن المهاجمين اقتحموا المكان وأمسكوا بالشاب من يديه وقدميه، ثم أجبروا الإسرائيليين على إفراغ جيوبهم.

وبحسب الرواية ذاتها، لدى وصول حراس أمن المقهى، انضموا إلى المهاجمين، إذ أقدم الحراس والمهاجمون معا على ضرب الإسرائيليين بالهراوات.

وعند وصول الشرطة المحلية، طلبت من المعنيين عدم الإفصاح عما جرى، كما أشارت الروايات إلى أن سائحا ثالثا من المجموعة تمكن من الفرار خلال الفوضى، ولا يزال مكان وجوده مجهولا.

المصدر / فلسطين أون لاين