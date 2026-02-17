فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرض سياح إسرائيليين للضرب في تايلاند على خلفية هويتهم

الاحتلال يغلق مقر جمعية برج اللقلق في القدس المحتلة

لندن تحت رحمة "لصوص الهواتف": مراهقون مجندون ومسيّرات للمطاردة

"جحيم لشبونة" ينتظر الملكي.. هل يلدغ مورينيو "تلميذه" أربيلوا مرتين؟

"أبل" تفعل تلقائيًا ميزة حماية الآيفون ضد السرقة

"سيارتك تتجسس عليك".. شركات إسرائيلية تخترق كاميرات ومكبرات صوت السيارات الحديثة

8 دول عربية وإسلامية تدين استيلاء "إسرائيل" على أراضي الضفة الغربية

المرشد الإيراني يهدد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية ويرد على تهديدات ترامب

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

وصفهم بالعملاء.. قيادي فتحاوي يهاجم أمن السلطة بعد مقتل طفلي "عائلة سمارة"

تعرض سياح إسرائيليين للضرب في تايلاند على خلفية هويتهم

17 فبراير 2026 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
...
سياح في تايلاند (أرشيف)

 تعرض ثلاثة سياح إسرائيليين للضرب في جزيرة كو ساموي جنوب تايلاند الثلاثاء، وسط روايات تشير إلى أن الحادثة جاءت على خلفية هويتهم القومية.

وأفادت القناة 15 العبرية بأن المجموعة الإسرائيلية كانت متواجدة في أحد مقاهي الجزيرة، حين تعرف عليهم عدد من الفرنسيين المتواجدين في المكان ذاته إثر سماعهم يتحدثون العبرية، فاقتربوا منهم مصرحين "أنتم إسرائيليون"، قبل أن يدعوهم للمجيء معهم.

ووفقا للقناة حاول شاب ووالده الفرار واللجوء إلى دورة المياه، غير أن المهاجمين اقتحموا المكان وأمسكوا بالشاب من يديه وقدميه، ثم أجبروا الإسرائيليين على إفراغ جيوبهم.

وبحسب الرواية ذاتها، لدى وصول حراس أمن المقهى، انضموا إلى المهاجمين، إذ أقدم الحراس والمهاجمون معا على ضرب الإسرائيليين بالهراوات.

وعند وصول الشرطة المحلية، طلبت من المعنيين عدم الإفصاح عما جرى، كما أشارت الروايات إلى أن سائحا ثالثا من المجموعة تمكن من الفرار خلال الفوضى، ولا يزال مكان وجوده مجهولا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تايلاند #سياح إسرائيليين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة