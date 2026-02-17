"أبل" تفعل تلقائيًا ميزة حماية الآيفون ضد السرقة

فلسطين أون لاين

17 فبراير 2026 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
صورة توضيحية

ابتداءً من إصدار iOS 26.4، ستقوم شركة أبل بتفعيل ميزة حماية الجهاز المسروق تلقائيًا لجميع مستخدمي هواتف آيفون، لتوفير طبقة أمان إضافية في حال سرقة الهاتف.

وقد طُبقت هذه الميزة أول مرة عام 2023 بعد ظهور أسلوب جديد لسرقة هواتف آيفون، إذ كان اللصوص يتجسسون على الضحية لمعرفة رمز المرور قبل سرقة الهاتف، مما يتيح لهم الوصول إلى الحسابات المصرفية وكلمات المرور، وتعطيل ميزة Find My، وفق تقرير موقع MacRumors.

كيف تعمل الميزة؟

تعتمد حماية الجهاز المسروق على مصادقة إضافية عبر Face ID أو Touch ID للوصول إلى بعض ميزات الآيفون، مثل:

تطبيق كلمات المرور

وضع الفقدان في Find My

عمليات الشراء عبر سفاري

ويتم تعطيل بعض الميزات تمامًا بدون مصادقة، بينما تُعطل ميزات أخرى مؤقتًا لمدة ساعة واحدة، ما يمنح المستخدم حماية فورية ضد أي سرقة محتملة.

اختيارية لكن افتراضية

كانت الميزة اختيارية في السابق، إذ أن القيود الإضافية قد تكون مزعجة للبعض. لكن مع iOS 26.4، يبدو أن أبل تريد استباق اللصوص بتفعيل الميزة افتراضيًا، مع الإبقاء على خيار تعطيلها للمستخدم إذا رغب بذلك.

المصدر / وكالات
#أبل #أجهزة آيفون

