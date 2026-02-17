"سيارتك تتجسس عليك".. شركات إسرائيلية تخترق كاميرات ومكبرات صوت السيارات الحديثة

مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي وتوسع استخدامه في مجالات الأمن والدفاع، كشفت مصادر إسرائيلية عن استخدام شركات محلية لتقنيات متقدمة للتجسس عبر السيارات الحديثة المتصلة بالإنترنت.

وأوضحت المصادر أن شركات مثل Toka وRayzone وAteros طورت تقنيات، تُمكّن من تحويل السيارات إلى أدوات جمع معلومات استخباراتية قوية، تشمل تتبع حركة السيارة عبر GPS وبيانات شريحة SIM في الوقت الفعلي.

اختراق الكاميرات والمايكروفونات

بحسب المصادر، يمكن لبعض هذه الأنظمة الوصول عن بُعد إلى الميكروفونات (مثل أنظمة hands-free) والكاميرات الداخلية للسيارة (كاميرات الداشبورد أو الرؤية الخلفية)، وهو تطور جديد في مجال اختراق السيارات الذكية.

كما تسمح هذه التقنيات بدمج البيانات مع مصادر استخباراتية أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتكوين "صورة استخباراتية شاملة" عن الهدف، تشمل الموقع، المحادثات، وحتى الأشخاص الموجودين داخل السيارة.

بيع التكنولوجيا لجهات خاصة وحكومية

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأدوات تُباع لجهات حكومية وعملاء خاصين، مع تقديم بعض الشركات "تغطية استخباراتية كاملة" للهدف داخل السيارة. ويُذكر أن السيارات الحديثة التي ترسل بياناتها إلى السحابات تلقائيًا أصبحت هدفًا سهلاً للاستغلال الاستخباراتي.

المصدر / وكالات