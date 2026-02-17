فلسطين أون لاين

الاحتلال يهدم منزل الشهيد رأفت دواسة غرب جنين

17 فبراير 2026 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
هدم الاحتلال منزلًا في الضفة الغربية (أرشيفية)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، منزل الشهيد رأفت دواسة في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال شرعت بهدم المنزل المكون من ثلاثة طوابق، بعد إخلاء العائلات من المنازل المجاورة.

وفي تشرين الأول /أكتوبر الماضي، أخطرت قوات الاحتلال عائلة الشهيد دواسة بنيتها هدم المنزل.

واستشهد دواسة في 18 أغسطس/آب 2024، إثر قصف مركبة كان يستقلها مع الشهيد أحمد أبو عرة قرب دوار البطيخة وسط مدينة جنين. 

ونفذت سلطات الاحتلال 538 عملية هدم خلال 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، حسب توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للفلسطينيين.
 

المصدر / وكالات
#هدم منازل #الحرب على غزة #رأفت دواسة

