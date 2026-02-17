أطعمة تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يوصي الدكتور ميكائيل أ. سيكيريس، طبيب الأورام وأستاذ الطب في مركز سيلفستر الشامل للسرطان، بإجراء تغييرات بسيطة على النظام الغذائي لتقليل فرص الإصابة بالسرطان، مع التأكيد أن السرطان قد يحدث أحيانًا دون سبب واضح.

أهم التوصيات الغذائية:

زيادة الفواكه والخضراوات:

تناول حصتين على الأقل من كل منهما يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، بما في ذلك سرطانات الفم، الحلق، المريء، القولون، والمعدة، الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والكرنب والملفوف فعالة بشكل خاص.

الأولوية للحبوب الكاملة:

الحبوب مثل الأرز البني والشوفان والكينوا تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 30% عند تناول 30 غرامًا يوميًا.

تجنب اللحوم الحمراء والمصنعة:

يزيد استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة يوميًا من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كما يرتبط بعضها بسرطانات البنكرياس والثدي والبروستاتا، وينصح بعدم تناول اللحوم الحمراء أكثر من مرة أو مرتين أسبوعيًا وتجنب اللحوم المصنعة تمامًا.

الحد من المشروبات السكرية:

السكريات السائلة في العصائر والمشروبات الغازية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان والوفاة المرتبطة به، والسكر في صورته الصلبة (مثل الشوكولاتة) لم يثبت تأثيره على الإصابة بالسرطان بنفس الدرجة، يؤكد الدكتور سيكيريس أنه استبعد المشروبات السكرية تمامًا من نظامه الغذائي ويتناول الأطعمة السكرية باعتدال، مع الالتزام بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، كخطوة فعالة للوقاية من السرطان.

