اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عشية ما يسمى "رأس الشهر العبري".

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية وأغان ورقصات جماعية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك.

وخلال الاقتحام، وزّع مستوطنون أوراق صلوات وملحقًا خاصًا بمناسبة "رأس الشهر العبري".

وخلال يناير الماضي، سمحت شرطة الاحتلال، للمرة الأولى، للمستوطنين بإدخال ما يُسمّى "أوراق الصلاة" اليهودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، في خطوة تُعد خرقاً للوضع القائم المتبع بشأن زيارات غير المسلمين.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الشرطة سمحت لليهود بإحضار أوراق الصلاة إلى المسجد الأقصى، في مخالفة للتفاهمات السارية منذ قبل احتلال شرقي القدس عام 1967.

ومنذ تولي بن غفير منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، سمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين بالصلاة العلنية والغناء وأداء طقوس تلمودية داخل المسجد الأقصى، بما في ذلك ما يُعرف بـ"السجود الملحمي"، كما اقتحم بن غفير المسجد عدة مرات، ما أثار انتقادات واسعة.

وذكرت هآرتس أن رئيس شرطة القدس السابق، اللواء أمير أرزاني، كان قد رفض طلب بن غفير تخفيف القواعد المعمول بها، وهو ما أدى، وفق مصادر في الشرطة، إلى استبداله بعد عام وثمانية أشهر في منصبه وتعيين أفشالوم بيليد بدلاً منه.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، نفّذ المستوطنون الإسرائيليون، بحماية قوات الاحتلال، 280 اقتحاماً للمسجد الأقصى خلال عام 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين