الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء، حملة اقتحاماتها للمدن والقرى والبلدات في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، وإجراء تحقيقات ميدانية مع آخرين.

وتركزت الاعتقالات في محافظتي نابلس ورام الله والبيرة، فيما شهدت سلفيت اقتحاماً واسعاً تخلله تحويل منازل إلى مراكز تحقيق ميداني والاعتداء على بعض المواطنين بالضرب.

ففي محافظة نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوب غرب نابلس، واعتقلت يوسف إبراهيم زيدان بعد مداهمة منزله.

كما اعتقلت أدهم طه حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس، وعبد الله يوسف عوده من بلدة حوارة.

وفي محافظة رام الله والبيرة: اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الباسط معطان من قرية برقا شرق رام الله، علماً أنه يعاني من مرض السرطان، كما اعتقلت ناجح عاصي من حي البالوع في مدينة البيرة، والشيخ محمد صالح عليان من منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، وجمال الشيخ من مدينة رام الله.

أما في محافظة القدس: اعتقلت قوات الاحتلال الفتى المقدسي علاء الدين محمد العيساوي (15 عاماً) بعد مداهمة منزله في بلدة العيساوية.

وفي محافظة جنين: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن سعيد سمودي من بلدة اليامون غرب جنين.

وفي محافظة قلقيلية: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد يعقوب شتيوي من بلدة كفر قدوم شرق المحافظة.

وفي محافظة سلفيت: نفذت قوات الاحتلال اقتحاماً واسعاً في مدينة سلفيت، تخلله دهم منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإخلاء خمسة منازل من سكانها وتحويلها إلى مراكز للتحقيق الميداني، إضافة إلى الاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، دون أن تُعرف حتى الآن أسماء المعتقلين.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار التصعيد المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والتي تترافق مع اقتحامات عنيفة وتحقيقات ميدانية واعتداءات جسدية بحق المواطنين، ضمن سياسة التضييق والملاحقة المستمرة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى