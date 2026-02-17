الاحتلال يهدم منزلًا غرب سلفيت

فلسطين أون لاين

17 فبراير 2026 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
الاحتلال يهدم منزلًا في الضفة الغربية (أرشيفية)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، منزلًا في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، عقب اقتحامها البلدة بعدد من الآليات العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة، وشرعت بهدم منزل مؤلف من طابقين تعود ملكيته للمواطن أنس مرعي، وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، بذريعة البناء دون ترخيص.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية التي تشمل الاستيطان غير القانوني، والهدم القسري للمنازل، ومصادرة الأراضي الزراعية، في إطار ما تصفه الفصائل الفلسطينية بالتهجير.

ونفذت السلطات الإسرائيلية 538 عملية هدم خلال 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، حسب توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للفلسطينيين.

 

