غاراتٌ جويّة ونسفٌ للمباني.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة في غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي نسف مبانٍ وشن غارات في مناطق بمدينة غزة، وشرق خان يونس، ورفح، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الإصابات.

قصفت مدفعية الاحتلال، صباح يوم الثلاثاء، مناطق شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع عملية نسف للمباني السكنية.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه مركب صيادين واعتقلت عددا منهم داخل البحر غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طائرات الاحتلال شنت غارتين شرقي مدينة خانيونس، وعلى مدينة رفح جنوبي القطاع.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة بغزة إنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 603، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,618 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 72,063 شهيدًا و 171,726 إصابة.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين