فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بين ظلام التيار وصفير الأجهزة… مرضى "شهداء الأقصى" ينتظرون النجاة

الاستنهاض القرآني في غزة: كيف أعادت المصليات المؤقتة بناء الروح بعد دمار الحرب

حصيلة "صادمة" لشهداء الحركة الرياضية منذ بدء الإبادة بغزة

القدس.. الاحتلال يعتقل إمام المسجد الأقصى ويستدعي 12 شابًا للتحقيق

حزب الله يجدد رفضه تسليم السلاح ويؤكد الاستعداد حال الهجوم على إيران

بُتِرت ساقاه وتَوقف قَلبَهُ مرتيْن.. "عُمر": أريد طَرفيْن صِناعييْن

تحقيق عبري: شيفرة "إيموجي" كانت إشارة انطلاق عملية 7 أكتوبر

ركن رمضان في الخيام التعليمية.. محاولة لحماية طفولة منكسرة بغزة

هل تمهّد مغادرة “أطباء بلا حدود” لهجوم إسرائيلي على مجمع ناصر؟

شهيد وإصابات ونسفٌ للمنازل.. الاحتلال يُواصل خروقاته في قطاع غزَّة

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وبارد نسبيًا

17 فبراير 2026 . الساعة 07:29 بتوقيت القدس
...
خيام النازحين في غزة على امتداد شاطئ البحر

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم ومغبرا وبارد نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، لا سيما الشمالية. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة الشمالية والوسطى. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو صافياً بوجه عام ودافئاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج، ثم تتحول الرياح إلى شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية #خيام النازحين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة