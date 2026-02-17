طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وبارد نسبيًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم ومغبرا وبارد نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، لا سيما الشمالية. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة الشمالية والوسطى. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو صافياً بوجه عام ودافئاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج، ثم تتحول الرياح إلى شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

