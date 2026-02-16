"أطباء بلا حدود": لم نتمكن من إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ مطلع العام

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثياً، مشيرة إلى أنها لم تتمكن منذ مطلع العام الجاري من إيصال أي مساعدات أو إمدادات إنسانية بسبب القيود الإسرائيلية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوفر لوكيير، في تصريحات صحفية، إن الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية "هائلة"، مؤكداً أن المطلوب هو زيادة الاستجابة الإنسانية وليس تقليصها، لافتاً إلى أن فصل الشتاء فاقم المشكلات الصحية المزمنة لدى الفلسطينيين.

وأضاف لوكيير أن أكثر من 18 ألف شخص ينتظرون الإجلاء الطبي، بينهم نحو 4 آلاف طفل، في وقت تتفاقم فيه الأمراض المعدية وتزداد معاناة السكان بسبب أوضاع الإيواء المتدهورة.

وأشار المسؤول إلى أن "رغم اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال الناس يُقتلون في غزة"، مضيفاً أن الهدف من الاتفاق كان إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتشهد غزة تداعيات مباشرة من الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 بدعم أميركي، واستمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، مع دمار 90% من البنية التحتية المدنية.

ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، سجلت غزة مئات الخروقات الإسرائيلية بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني وإصابة 1607 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين