"حماس" تدعو الوسطاء للتَّحرُّك العاجل لوقف خروقات الاحتلال المتواصلة في غزَّة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنَّه رغم البدء في إعادة فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين، بعد إغلاقٍ تعسفيّ وظالم، إلا أنَّ الاحتلال يمارس خرفاً فاضحاً لآليات تشغيله التي تضمّنها اتفاق وقف إطلاق النار، ويرتكب انتهاكات ممنهجة ضدّ العائدين إلى قطاع غزَّة، شملت صنوفاً من الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الاثنين، أنَّ عدم التزام الاحتلال بالأعداد المقرَّرة يومياً مغادرتها أو عودتها إلى قطاع غزَّة، يضع حياة آلاف المرضى والمصابين الحاصلين على تحويلات للعلاج في الخارج أمام خطر حقيقي يهدّد حياتهم.

وحمّلت "حماس" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار، ومواصلة التحكّم في آلية الدخول والخروج من معبر رفح.

ودعت الوسطاء والدول الضامنة إلى تحرُّك عاجل يضع حداً لهذه الخروقات، ويُلزم الاحتلال بفتح معبر رفح وفق معايير القانون الدولي الإنساني.

وشددت "حماس" على أنَّ انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضدَّ أبناء شعبنا العائدين إلى قطاع غزَّة، واستخدامه عصابات وميليشيات خارجة عن القانون في التحقيق مع العائدين وإرهابهم وتهديدهم، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وكسر إرادة شعبنا، والتمسّك بأرضه وحقوقه المشروعة.

