الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و63 شهيدًا

وداع شهيد ارتقى في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن شهيدين و 11 إصابة وصلوا إلى  مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 603، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,618 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى  72,063 شهيدًا و 171,726 إصابة.

وذكرت أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

