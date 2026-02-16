برشلونة في اختبار صعب أمام جيرونا لاستعادة صدارة الليغا

يخوض برشلونة، مساء الإثنين، اختبارًا هامًا أمام مضيفه وجاره جيرونا، في ختام مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويستهدف برشلونة العودة بالنقاط الثلاث من أجل استعادة صدارة "اللاليغا" التي فقدها السبت بعد فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 4-1، وهو ما يجعل النادي الكتالوني يخوض المباراة بخيار واحد، وهو خيار الفوز.

ويحتل برشلونة مركز الوصافة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، المتصدر مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة.

وبعد الخسارة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في كأس الملك برباعية، بات لزامًا على برشلونة تحقيق الفوز واستعادة ريادة الترتيب من غريمه الأزلي ريال مدريد.

ويحاول رجال المدرب هانز فليك استغلال الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق الكتالوني الصغير جيرونا، حيث عجز عن تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة.

ويقبع جيرونا في المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 26 نقطة، ولا يفصله عن صراع الهبوط سوى نقطتين.

ويعتمد برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانز فليك على فلسفة الدفاع المتقدم والضغط العالي، حيث يحاول تقليص المساحات بين الخطوط من أجل استعادة الكرة.

ونجح الفريق في اعتماد هذا الأسلوب الموسم الماضي، غير أنه تلقى الكثير من الأهداف في الموسم الحالي، فقد بات الفريق عرضة للكرات خلف المدافعين، إذ تنتهج الفرق التي تقابل برشلونة أسلوب دفاع المنطقة، وتعتمد على التحولات الهجومية، خاصة بعد تراجع الأداء الدفاعي للفريق، وهو ما جعل الفريق يتراجع في الكثير من المحطات هذا الموسم، خاصة بعد رحيل قائد الخط الدفاعي إينيغو مارتينيز إلى نادي النصر السعودي.

وتأتي المباراة في وقت حساس بالنسبة لنادي جيرونا الذي يعاني الأمرين هذا الموسم، ففي مبارياته الـ23 التي خاضها حتى الآن، حقق الفوز في 6 مباريات، مقابل 8 تعادلات، و9 هزائم، ما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الخامس عشر.

ورغم إدراكه أهمية النقاط الثلاث في كل مباراة يخوضها من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط، إلا أن جيرونا تلقى 37 هدفًا هذا الموسم، ما يجعله واحدًا من أضعف الفرق دفاعيًا في الدوري المحلي.

المصدر / وكالات