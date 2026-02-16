انخفاض أسعار الذهب والنفط عالميًا

فلسطين أون لاين

16 فبراير 2026 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

انخفضت أسعار ⁠الذهب، يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار، بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 2 بالمئة في الجلسة السابقة، حيث أدت بيانات التضخم الأميركية الأقل من ‌المتوقع إلى زيادة ⁠التوقعات بخفض أسعار الفائدة من ​قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض ‌سعر ​الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 5020.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.1 بالمئة لتصل إلى 5039.50 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 ​بالمئة ليصل إلى 76.92 دولار للأوقية، ⁠بعد صعودها 3 بالمئة ​يوم الجمعة، ونزل البلاتين 0.4 بالمئة ليصل إلى 2054.35 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 1692.23 دولار للأوقية.

إلى ذلك، اتسمت معاملات النفط بالفتور اليوم الاثنين، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات لتصل إلى 67.72 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتا يوم الجمعة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات لتصل إلى 62.86 دولار للبرميل.

وسجل كلا المؤشرين انخفاضا الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5 بالمئة، بينما خسر غرب تكساس واحدا بالمئة.

المصدر / وكالات
#أسعار النفط #أسعار الذهب #اقتصاد اليوم

