عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 144 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، وواصلت حملة الإبعادات عن الأقصى.

وحشدت "جماعات الهيكل" المتطرفة أنصارها لاقتحام المسجد الأقصى، احتفالًا ببداية الشهر العبري الجديد، في 17 و18 الشهر الجاري.

وكانت الجماعات المتطرفة وجهت عريضة -وقعها نحو 300 مستوطن- إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تُطالب فيها لأول مرة، بمنع الاعتكاف في الأقصى خلال العشر الأواخر، والسماح للمستوطنين بالاقتحام في تلك الأيام المباركة، وفي ساعات ما بعد الظهر.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى، والمشاركة بالرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، صعّدت سلطات الاحتلال من سياسة الإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة، في إطار تضييق ممنهج يستهدف الفلسطينيين.

