فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عشرون ساعة من الخوف"... رحلة عودة سلوى أبو زاهر إلى غزة رغم الدمار

مسؤول أميركي: ترامب يعارض ضمّ (إسرائيل) للضفة الغربيّة

طفل يطالب بالكشف عن مصير والده الأسير في سجون الاحتلال

هآرتس: تحذيرات أمنية من سلوك إسرائيلي يهدد "اتفاقيات السلام"

6 شهداء بقصف الاحتلال الجوي والمدفعي على غزة... خروقات متواصلة

حيّ الزيتون تحت النار... نزوح جديد ورعب متجدّد بين السكان

سلوت يقرّ باحتياج فريقه إلى "الكمال" للتأهل إلى دوري الأبطال

تعطيل لجنة التكنوقراط يهدد التهدئة ويعمّق أزمة غزة

مسودة الدستور الفلسطيني تثير جدلاً قانونيًا وسياسيًا.. ما تداعياته؟

احتجاجات لفلسطينيي الداخل ضد تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة

البرش: المنظومة الصحية بغزة تصارع للبقاء وسط نقص حاد بالإمدادات

10 فبراير 2026 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
...
مدير عام وزارة الصحة في غزة، د. منير البرش
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر مدير عام وزارة الصحة في غزة، د. منير البرش من انهيار حاد وغير مسبوق مع تراجع خطير في تدفق الإمدادات الطبية، منذ انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

 وقال البرش، في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء ولم تتجاوز حصة الصحة 5% من إجمالي المساعدات ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة المرضى والجرحى.

طالع أيضًا: الصحة تُحذِّر: خدمات المختبرات وبنوك الدم مهدَّدة بالتوقف في غزَّة

أضاف، أن ما يجري ليس أزمة لوجستية بل سياسة تجفيف ممنهجة عبر إغلاق المعابر ومنع دخول الشاحنات ما أدى إلى نقص متعمد وحاد في الإمدادات الطبية.

وأوضح البرش، أن العجز بلغ 46% في الأدوية و66% في المستهلكات الطبية و84% في مواد المختبرات وبنوك الدم ما يعني عمليًا تعطيل أدوات التشخيص والعلاج وإنقاذ الأرواح وقتلًا بصمت.

وأشار إلى أن المساعدات الطبية التي تدخل حاليًا شكلية ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياج ولا تمنع فقدان المرضى واحدًا تلو الآخر بسبب نقص الأدوية، لافتًا إلى توقف خدمات مخبرية أساسية مثل بنوك الدم والفحوصات الحيوية.

طالع أيضًا: غياب الأجهزة الطبية يحرم مرضى غزة من التشخيص

وذكر مدير عام وزارة الصحة، أن غياب التحاليل حوّل العلاج إلى تخمين بجرعات غير دقيقة ومضادات حيوية بلا توجيه ما يفاقم المضاعفات ويهدد الحياة.

وبيّن أن الفئات الأكثر تضررًا هم المرضى المسنون ومرضى العناية المركزة والأطفال حيث يؤدي انقطاع المتابعة المخبرية إلى تفاقم المرض والوفاة، مشددًا على أن المؤشرات الحالية شديدة الخطورة وتعكس واقع مأساوي يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا قبل وقوع كوارث صحية أكبر .

#قطاع غزة #غزة #وزارة الصحة #وزارة الصحة الفلسطينية #البرش #د. منير البرش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة