الاحتلال يهدم محلًا تجاريًّا وأسواراً في سلوان ومنزلين في برطعة

10 فبراير 2026 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
عمليات هدم متصاعدة لممتلكات الفلسطينيين في الضفة والقدس (أرشيف)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سياسة الهدم القسري للممتلكات الفلسطينية، حيث نفذت عمليات في كل من بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وبلدة برطعة جنوب غرب جنين.

في سلوان، هدمت جرافات الاحتلال محلًا تجاريًّا في حي بئر أيوب وعدداً من الأسوار والأسقف الحديدية في حي البستان، وذلك خلال اقتحام واسع للبلدة تنفذه قوات الاحتلال، وفق مصادر محلية.

وفي برطعة، هدمت قوات الاحتلال منزلين يعودان لعائلة قبها في منطقة حي خور الضبعة، بزعم البناء دون ترخيص، مهددة أصحاب المنازل المجاورة بأنهم سيواجهون المصير ذاته. وتشهد البلدة تصعيداً في عمليات الهدم والاعتداءات، إذ هدم الاحتلال قبل أسبوعين أربعة منازل بنفس الحجة.

وتثير عمليات الهدم المتكررة استياء الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم، فيما تعتبر انتهاكاً لحقوقهم الأساسية في السكن وملكية الأرض.

