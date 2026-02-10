بسعر اقتصادي.. "آيفون 17 إي" يقترب من الأسواق بمعالج A19

يأتي هاتف آيفون الاقتصادي المقبل الذي يحمل اسم "آيفون 17 إي" مع مزايا توازي النسخ الرائدة من الهاتف بالاعتماد على معالج "إيه 19" (A19) المستخدم في "آيفون 17" والشحن اللاسلكي المغناطيسي "ماغ سيف" (MagSafe)، وفق تقرير نشره موقع "آبل إنسايدر" (Apple Insider) التقني الأمريكي.

ويؤكد التقرير أن الهاتف المقبل قد يصدر قريبا دون الإشارة إلى موعد محدد لطرحه، إذ يتوقع طرحه في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وكانت آبل بدأت في طرح نسخ اقتصادية من هواتفها الرائدة مع الجيل السابق "آيفون 16 إي" في خطوة منها لاستبدال هواتف "إس إي" التي كانت تطرح سابقا وتعتمد على تقنيات الأجيال السابقة.

وتهدف آبل لطرح الهاتف الاقتصادي الجديد بسعر 600 دولار أسوة بالأجيال السابقة، في انخفاض ملحوظ عن سعر النسخ القياسية من "آيفون 17" التي تأتي بسعر 800 دولار.

وطرحت آبل الجيل الحالي من أجهزة آيفون مع معالج "إيه 19" بنسخة قياسية واحترافية في سبتمبر/أيلول الماضي مع نسخ "برو" و"برو ماكس".

ولكن تشير التقارير إلى أن آبل تنوي تغيير هذا الأسلوب بدءا من العام الجاري، ليتم طرح "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" في العام الجاري مع تأجيل طرح النسخ القياسية التي تستبدل النسخ الاقتصادية في مطلع العام المقبل.

من المتوقع أن تطرح آبل هذا العام أول هواتفها القابلة للطي

كما من المتوقع أن تطرح آبل هذا العام أول هواتفها القابلة للطي على شكل كتاب بسعر قد يصل إلى 2400 دولار مع تأجيل طرح "آيفون إير" هذا العام نظرا لتعليقات المستخدمين والمبيعات المتواضعة التي حققها الجيل الحالي من الهاتف.

وفي سياق متصل، تنوي الشركة طرح هاتف آخر قابل للطي يحاكي هواتف "زد فليب" (Z Flip) من سامسونغ في السنوات المقبلة، لتقدم الشركة بذلك نموذجين من الهواتف القابلة للطي، حسب ما جاء في تقرير موقع "سي نت" (CNET) التقني الأمريكي.

ويؤكد التقرير أن هذا الهاتف لن يتأخر كثيرا، إذ تنوي الشركة طرحه في العام المقبل مباشرة، لتصبح الهواتف القابلة للطي جزءا رئيسيا من تركيبة هواتف الشركة.

وتتأخر آبل تأخرت في طرح الهواتف القابلة للطي مقارنة بالمنافسين وتحديدا منافسها الأبرز سامسونغ التي وصلت بالفعل إلى الجيل السابع من هذه الهواتف القابلة للطي مع طرح هاتف قابل للطي 3 مرات بسعر يقترب من 2800 دولار.

المصدر / وكالات