بلدية غزة: العجز في مصادر المياه يفوق 90% بعد تدمير الاحتلال الخط الرئيسي

قال الناطق باسم بلدية مدينة غزة حسني مهنا، إن العجز في مصادر المياه يفوق 90% بعد تدمير الاحتلال للخط الرئيسي المغذي للمدينة.

وأوضح مهنا في تصريحات صحفية، تابعتها "فلسطين أون لاين"، أنّ المدينة تعيش أزمة عطش حقيقية وأكثر من 85% من مساحتها لا تصلها المياه بشكل كامل.

وأضاف "ننتظر موافقة الاحتلال للدخول إلى المناطق الصفراء من أجل إجراء صيانة لخط المياه المتضرر في المدينة".

وأفادت بلدية غزة بأن المدينة تواجه أزمة عطش حادّة ونقصًا كبيرًا في كميات المياه، نتيجة تعطل خط مياه ميكروت، إثر كسرٍ تعرّض له خلال أعمال الاحتلال شرق المدينة.

وقد فاقم من حدّة الأزمة تدمير قرابة 150 ألف متر طولي من خطوط المياه، إضافةً إلى تدمير محطة التحلية في منطقة السودانية شمال غرب المدينة.

وأشارت بلدية غزة إلى أن الأزمة تعود إلى التدمير الواسع الذي طال مصادر المياه والبنية التحتية، جراء الحرب الإسرائيلية، آخرها كسر خط مياه ميكروت نتيجة أعمال تجريف نفذها جيش الاحتلال في شرق المدينة، ما أدّى إلى انقطاع المياه عن مناطق واسعة، من بينها البلدة القديمة، الزيتون، الصبرة، تلّ الهوى، والمناطق الغربية.





