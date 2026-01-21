الاحتلال يُواصل عدوانه على الخليل لليوم الثالث تواليًا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، عدوانها الواسع على المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة.

وأفادت مصادر محلية، يوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، واعتقلت المواطنين، صبيح غالب أبو حمدية غيث وأحمد صابر برقان وعبد المعز عبد العزيز أبو تركي ويعقوب يحيى الرجبي وعلي الرجبي وتامر طلب العجلوني.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل، واعتقلت مصعب خليل غنيمات، واقتادتهم عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح إلى جهة غير معلومة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال لا زالت لليوم الثالث على التوالي، تغلق عدة طرق فرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وداهمت وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابًا واعتدت على أصحابها بالضرب.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

المصدر / فلسطين أون لاين