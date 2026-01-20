لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل عدوانه على المنطقة الجنوبية في الخليل

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، لليوم الثاني على التوالي.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه المنطقة الجنوبية بأعداد كبيرة، تخلله إغلاق معظم الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية، وفصل الأحياء بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية، وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل المواطنين والمحال التجارية.

وأخضعت عشرات المواطنين للاستجواب الميداني، وألحقت أضرارا في البنية التحتية بالمنطقة.

من جانبه، قال رئيس مجلس قروي بيرين جنوب شرق الخليل فريد برقان إن "قوات الاحتلال تواصل منذ فجر اليوم الثلاثاء فرض إغلاق شامل على عدد من أحياء المنطقة الجنوبية من المدينة، تشمل: صرصورية، وجبل جوهر، والكسارة، وخلة القبة، وواد البقر، ومحيط مدرسة طارق بن زايد، ودوار المختار، وطريق مدرسة الأخوة".

وأضاف برقان أن الاحتلال أقام بوابة حديدية عند دوار المختار وأخرى عند مدخل صرصورية واعتقل عددا من المواطنين عقب تفتيش منازلهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

كما أغلقت قوات الاحتلال بالمكعبات الأسمنتية، والسواتر الترابية ومركبات المواطنين، عدة مداخل تربط أحياء المنطقة الجنوبية ببعضها، واعتلت أسطح عدد من المنازل وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين