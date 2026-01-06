إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال جامعة بيرزيت

أصيب عدد من الطلبة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت.

وأعلنت جامعة بيرزيت، إصابة 41 طالبًا منهم 9 بالرصاص الحي جراء اقتحام قوات الاحتلال الجامعة.

واحتجزت قوات الاحتلال طلاب وصحفيين عند مدخل كلية التجارة في جامعة بيرزيت، فيما وثقت مقاطع فيديو احتجاز الجنود لمحاضر جامعي واقتياده داخل حرم الجامعة.

وأفادت مصادر صحفية، بأنَّ قوات الاحتلال صادرت معدات للحركة الطلابية كانت مجهزة لإقامة فعالية دعماً للأسرى، وعرض فيلم "هند رجب" الذي كان مقررًا في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.

وقال وزارة التربية والتعليم، إن عدوان الاحتلال على جامعة بيرزيت، انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، ولن يكسر إرادة المؤسسات التعليمية المتمسكة برسالة العلم رغم الاستهداف.

المصدر / فلسطين أون لاين