"حماس": العدوان الأمريكي على فنزويلا انتهاكٌ خطيرٌ للقانون الدوليّ

03 يناير 2026 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
غارات أمريكية على فنزويلا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأشد العبارات العدوان الأمريكي على جمهورية فنزويلا، واختطاف الرئيس مادورو وزوجته، مؤكدةً أنه يمثّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة.

وأوضحت "حماس" في بيان صحفي، يوم السبت، أن هذا العدوان يُعَد امتداداً للسياسات الأمريكية الظالمة، والتدخُّلات التي تخفي وراءها مطامع إمبريالية، تسببت في إغراق دول عدّة في صراعات شكّلت تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.

ودعت "حماس" المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي؛ لاتخاذ قرارات تتصدى للسياسات العدوانية التي تنتهجها واشنطن، وتوقف الهجوم العسكري على الأراضي الفنزويلية فوراً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#دونالد ترامب #القانون الدولي #نيكولاس مادورو #الرئيس الفنزويلي #العدوان الأمريكي #قصف أمريكا على فنزويلا

