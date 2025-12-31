أردوغان: اعتراف "إسرائيل" بـ"أرض الصومال" غير شرعي ومرفوض

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرار "إسرائيل" الاعتراف بـ"أرض الصومال" غير شرعي ولا يمكن قبوله.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أمس الثلاثاء، بمدينة إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: "الحفاظ على وحدة الصومال وسلامته في جميع الظروف يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وقال إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تلطخت أيديها بدماء 71 ألفا من الفلسطينيين، تسعى بعد هجماتها على غزة ولبنان واليمن وإيران وقطر وسوريا، إلى جر القرن الإفريقي نحو عدم الاستقرار.

ولفت إلى أن مصر والسعودية إلى جانب دول المنطقة، وكذلك الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، أصدرت بيانات ترفض قرار "إسرائيل".

وأردف: "كما أن التصريح الأول للرئيس الأمريكي السيد ترامب بشأن هذا الموضوع كان ذا دلالة كبيرة، وجاء مؤكدا للرؤية العالمية للسلام التي طرحها منذ توليه منصبه، والتي ندعمها نحن أيضا".

وأعرب عن تقديره لجميع التصريحات التي شددت على وحدة أراضي الصومال وسيادته.

وأشار إلى أن موقف تركيا بهذا الشأن قائم على مبادئ ثابتة، فكل خطوة لا تخدم الحل ستؤدي إلى تعقيد المشكلة وتعميقها.

وأوضح أن القرارات المتعلقة بمستقبل جمهورية الصومال الفيدرالية وإقليم أرض الصومال يجب أن تتخذ بما يعكس إرادة جميع الصوماليين.

وأكد أن تركيا ستواصل بحزم دعم وحدة أراضي الصومال ووحدته السياسية والوقوف إلى جانب الشعب الصومالي.

وأضاف: "نؤمن من أعماق قلوبنا بأن إخوتنا في الصومال سيتحركون بروح الوحدة والتضامن والتوافق الوطني".

المصدر / وكالات