هيئة البترول بغزة: نبذل جهودًا حثيثة لضمان وصول الغاز إلى مستحقيه من المواطنين

أكدت هيئة البترول في قطاع غزة، أنها تبذل جهودًا حثيثة لمحاربة السوق السوداء وضمان وصول الغاز إلى مستحقيه من المواطنين.

وقالت هيئة البترول في تصريح صحفي، يوم الجمعة، إنها "قررت تخفيض حصة المحطات التجارية من الغاز بما يعزز من حصة المواطنين المستفيدين عبر النظام المحوسب العادل، وذلك لضمان الشفافية والتوزيع المنصف، بما يلبّي احتياجات العائلات بشكل مباشر.

ودعت موزعي الغاز بالالتزام بالتعليمات وعدم التلاعب في حصص المواطنين سواء بالوزن أو السعر أو التصرف بأية إسطوانة غاز تخص المواطنين، وكذلك منع البيع مطلقاً في السوق السوداء، مشددةً على أن من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية

المصدر / فلسطين أون لاين