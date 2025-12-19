بينهم الأسير المحرر منصور الشحاتيت.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الصفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، حملات الاقتحام والاعتقال في عدد من مناطق الضفة الغربية، حيث داهمت منازل مواطنين ونفّذت اعتقالات مباشرة، ترافق بعضها مع تخريب متعمّد للممتلكات.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حامد خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق المدينة، وسط انتشار عسكري مكثّف في شوارع البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو تركي عقب مداهمة منزله في حارة أبو سنينة بمدينة الخليل، بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منصور الشحاتيت من منطقة مثلث خرسا جنوب مدينة دورا، عقب اقتحام منزله وتكسير محتوياته، في خطوة تعكس استمرار سياسة استهداف الأسرى المحررين.

ويُذكر أن الأسير المحرر منصور الشحاتيت أمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، ويعاني من أوضاع صحية ونفسية صعبة نتيجة ما تعرض له من اعتداءات وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة.

بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى: إن استمرار استهداف الأسرى المحررين، إلى جانب اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الفلسطينيين وفرض مزيد من العقاب الجماعي، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى