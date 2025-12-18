منتخب المغرب يتوّج بكأس العرب 2025

وكالات/ فلسطين أون لاين

توج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على الأردن 3-2 خلال نهائي النسخة الـ11 التي أقيمت في قطر.

وحصد المغرب لقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه بعدما تمكن من الفوز بـ5 من المباريات الـ6 التي خاضها في البطولة مقابل التعادل في واحدة، بداية من دور المجموعات، وحتى المباراة النهائية التي ألحق خلالها أول هزيمة بالنشامى بعد 5 انتصارات متتالية.

شووف |

بصوت خليل البلوشي.. أهداف مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب قطر 2025#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/lrFIdFEnjK — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 18, 2025

تقدم المنتخب المغربي بهدف أول رائع في الدقيقة الرابعة سجله أسامة طنان، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس بهدف دون رد.

لكن الرد الأردني كان قاسيا مع بداية الشوط الثاني، حيث تعادل علي علوان في الدقيقة 48، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في البطولة ويتوجا نفسه هدافا لها بلا منازع.

ورد أسود الأطلس من جديد، وأعادوا الأمور لنقطة الصفر في الوقت القاتل بهدف التعادل عبر عبدالرزاق حمدالله، لتنتقل المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفاجأ الأردنيون الجميع بالتسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول، لكن الحكم ألغى الهدف لوجود لمسة يد.

ورد أسود الأطلس بقوة في الدقيقة 100، العاشرة من الوقت الإضافي، بهدف ثالث لعبدالرزاق حمدالله أعاد به الفريق للمقدمة من جديد.

استهل منتخب المغرب مشواره في كأس العرب بالفوز على جزر القمر بنتيجة 3-1، ثم تعادل سلبيا مع عمان، قبل أن يختتم المجموعات بالفوز على الأخضر السعودي بهدف دون رد.

وفي ربع النهائي، أنهى أسود الأطلس مغامرة نسور قاسيون السوريين بالفوز عليهم بصعوبة بهدف دون رد، قبل الفوز على الإمارات في ربع النهائي 3-0، ثم على النشامى في مباراة الحسم 3-2.

وأضاف المنتخب المغربي بذلك لقبه الثاني في البطولة، بعدما حقق أول ألقابه في نسخة 2012 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على ليبيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وتستضيف قطر النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، خلال الفترة الممتدة بين 1 و18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات.

المصدر / وكالات