شركة كهرباء غزَّة: أعمال مكثَّفة تمهيدًا لإعادة التيار للمحافظة الوسطى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة أن طواقمها الفنية تواصل العمل بوتيرة مكثفة وفي سباق مع الزمن، لتنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية الهادفة إلى إعادة التيار الكهربائي للمحافظة الوسطى خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن طواقمها تعمل منذ أيام وفق خطة فنية متزامنة تشمل إعادة تأهيل الشبكات الرئيسية، واستكمال الفحوصات الميدانية، وفحص سلامة الكوابل والعدادات والتوصيلات الكهربائية، بما يضمن جاهزية البنية التحتية لاستقبال الطاقة فور توفرها.

وبيّنت، أن المرحلة الأولى من أعمال التأهيل تتركز بشكل أساسي في مدينة دير البلح، إلى جانب أجزاء من النصيرات والزوايدة، وذلك ضمن أولويات إعادة تأهيل الشبكات في المحافظة الوسطى، حيث تُجري الفرق الفنية عمليات فحص وتدقيق واسعة للمغذيات الميدانية، وتعمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط التوزيع خلال الفترة الماضية.

وأضافت الشركة، أن طواقمها تنفذ اختبارات شاملة لكوابل الضغط المتوسط الأرضية الممتدة من محطة التوليد إلى مناطق التغذية المستهدفة، إلى جانب مباشرة فرق متخصصة بتنفيذ زيارات ميدانية لمنازل المواطنين في المناطق المشمولة، للتأكد من سلامة العدادات والتوصيلات الكهربائية بعد نحو عامين من الانقطاع التام للخدمة.

وأكدت، أن العمل الميداني يجري بوتيرة غير مسبوقة وبمشاركة خبرات فنية تعمل على مدار الساعة، لضمان إنجاز المهام وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

وأوضحت، أن نتائج الفحوصات الأولية أظهرت تقدّمًا إيجابيًا وملحوظًا في جاهزية الشبكات الكهربائية، ما يعزز فرص إعادة التيار خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشارت الشركة إلى، أن الأعمال الجارية تمنح المناطق المستهدفة موقعًا متقدمًا ضمن خطة إعادة التأهيل، بما يتيح إنجاز المعالجات الفنية بدقة وسرعة، مؤكدة أن مباشرة الطواقم عملها في مختلف المواقع تمثل خطوة أساسية نحو توفير بيئة كهربائية أكثر استقرارًا وكفاءة للمناطق المشمولة.

وشددت شركة توزيع كهرباء غزة، على أن هذه الجهود تشكل تقدمًا واضحًا في تطوير البنية الكهربائية ورفع مستوى الاعتمادية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما ولفتت إلى أن ما يُنفذ حاليًا يُعد استثمارًا حقيقيًا في تحسين واقع الكهرباء بعد سنوات من الانقطاع التام.

دعت الشركة، جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لتسريع إدخال مواد الصيانة والمعدات والآليات المتوفرة في مخازن الشركاء، وعلى رأسهم سلطة الطاقة الفلسطينية، دون عرقلة أو تأخير.