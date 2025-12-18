الصحة بغزَّة: 395 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ شهيدًا واحدًا و 13 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وفاة الطفل الرضيع سعيد اسعيد عابدين يبلغ من العمر شهر نتيجة البرد الشديد، وبذلك يرتفع عدد ما وصل للمستشفيات من الوفيات بسبب البرد والمنخفض الجوي الى 13 حالة وفاة.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,669 شهيدًا 171,165 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير الصحة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 395، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,088، بينما وصل إجمالي الانتشال إلى 634 شهيدًا.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين