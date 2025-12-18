فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شركة كهرباء غزَّة: أعمال مكثَّفة تمهيدًا لإعادة التيار للمحافظة الوسطى

الاحتلال يحاصر الأونروا بالخدمات ويعمِّق مأساة اللَّاجئين

الدفاع المدني ينتشل جثامين 77 شهيدًا من عائلة سالم بمدينة غزة

الطفل الهندي.. معاناة صحية مستمرة فاقمتها الحرب

ما الذي تخفيه أضخم صفقة غاز بين "إسرائيل" ومصر؟

وزارة الصحة بغزة: عجز الدواء يسجّل أعلى مستوياته منذ عامين

محافظة القدس تحذِّر من تداعيات قانون "إسرائيلي" يجرِّم التدخل في الممارسات الدينية بالأماكن العامة

"حماس" تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف إجرام الاحتلال

حماس: استشهاد الأطفال بسبب البرد في غزة جريمة يرتكبها الاحتلال بمنع الإعمار ومواصلة الحصار

الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

الصحة بغزَّة: 395 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

18 ديسمبر 2025 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ شهيدًا واحدًا و 13 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وفاة الطفل الرضيع سعيد اسعيد عابدين يبلغ من العمر شهر نتيجة البرد الشديد، وبذلك يرتفع عدد ما وصل للمستشفيات من الوفيات بسبب البرد والمنخفض الجوي الى 13 حالة وفاة.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,669 شهيدًا 171,165 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير الصحة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 395، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,088، بينما وصل إجمالي الانتشال إلى 634 شهيدًا.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المنخفض الجوي #الحرب على غزة #شهداء غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة