وفاة رضيع جراء البرد الشديد في مواصي خانيونس

أعلن مجمع ناصر الطبي، صباح يوم الخميس، وفاة طفل رضيع جراء البرد الشديد في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بوفاة الطفل سعيد عابدين "29 يومًا" جرّاء البرد القارس في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة إلى 13 حالة وفاة.

ويوم الثلاثاء، توفي الرضيع محمد خليل أبو الخير (عمره أسبوعان)، نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب البرد الشديد، في مدينة غزة.

وتأتي هذه المعاناة وسط تنصل الاحتلال من الإيفاء بالتزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبروتوكوله الإنساني، بما فيه إدخال مواد الإيواء و300 ألف خيمة وبيت متنقل، وفق ما أكده مرارا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتسببت الأمطار الغزيرة بغرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في المناطق المنخفضة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل الظروف الجوية القاسية واستمرار تداعيات العدوان.

وفي وقت سابق، حذر المدير العام لوزارة الصحة منير البرش، من وفاة أطفال وكبار سن ومرضى من جراء انخفاض درجات الحرارة داخل خيام النازحين التي غمرتها الأمطار.

وقال البرش، إن الرطوبة والمياه داخل الخيام تهيئ بيئة لانتشار أمراض الجهاز التنفسي بصفوف النازحين فيما يعجز المرضى عن الحصول على أي رعاية صحية.

