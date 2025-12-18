الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصفه المتواصل على قطاع غزة، مع شتاء قاس لا تخفف من وطأته المساعدات المقيدة بأمر من الاحتلال "الإسرائيلي".

وشنت قوات الاحتلال صباح يوم الخميس سلسلة غارات على مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتجدد القصف الجوي وإطلاق نار من مروحيات "إسرائيلية" على مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي خان يونس.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد ارتكب الاحتلال مئات الخروقات وقتل 394 فلسطينيا، حتى أمس الأربعاء، وفقًا لتقرير وزارة الصحة.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة -التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين- أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار هائل في مختلف أرجاء القطاع.

وانهار ما لا يقل عن 15 منزلا فوق رؤوس ساكنيها في غزة خلال المنخفض الجوي الأسبوع الماضي، فيما يعيش سكان القطاع شتاء مأساويا وسط أزمة إنسانية تزداد قسوة مع منع الاحتلال دخول المساعدات الضرورية للحماية من الأمطار والرياح القوية.

كما سجل المكتب تضرر وغرق أكثر من 50 ألف خيمة للنازحين، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية وشبكات الطرق وخطوط المياه، وتلف كميات ضخمة من المواد الغذائية، فضلا عن غرق مساحات زراعية شاسعة وتضرر النقاط الطبية الميدانية.

وأطلق المكتب نداء استغاثة عاجلا، شدد فيه على ضرورة إدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة (الكرفانات) ومستلزمات الطوارئ بشكل فوري، وذلك التزاما بالبروتوكولات الإنسانية وبنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تقضي بتأمين احتياجات المدنيين في مثل هذه الظروف.

المصدر / فلسطين أون لاين