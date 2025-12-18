الداخل المحتل: الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في عارة

هدمت قوات الاحتلال، صباح يوم الخميس، منزلا قيد الإنشاء في بلدة عارة بالمثلث الشمالي بذريعة البناء دون ترخيص، وسط تصاعد ملحوظ في إخطارات الهدم والغرامات المالية في المنطقة.

وفي ساعات الصباح الباكر، داهمت شرطة الاحتلال البلدة، ووفرت الحراسة لجرافات وآليات الهدم الثقيلة، ومنعت السكان من الاقتراب أثناء تنفيذ العملية.

وأظهرت الفيديوهات أن المنزل المستهدف كان يقع وسط منطقة مأهولة ومبنية منذ عشرات الأعوام.

وفي حادثة مشابهة، أجبرت السلطات مواطنا من بلدة عرعرة على هدم منزلين ذاتياً للمرة الثانية، بعد أن اعتبرت أن عملية الهدم الذاتية الأولى لم تكن كافية، ما اضطره لاستكمال الهدم تحت إشراف الشرطة.

ومنذ مطلع العام الجاري، هدم نحو 8 مواطنين منازلهم في بلدة عرعرة بذريعة البناء غير المرخّص، وسط صدور قرارات محاكمية متكررة بهذا الخصوص.

وفي شمال البلاد، هدمت جرافات وآليات سلطات الاحتلال، فجر الأربعاء، منزلا في دير الأسد يعود لعائلة شريف ذباح، وسط انتشار واسع لقوات الشرطة.

ويأتي تصاعد عمليات الهدم والهدم الذاتي في البلدات العربية في ظل أزمة سكن حادة، نتيجة تأخر المصادقة على الخرائط التفصيلية والهيكلية، والامتناع عن توسيع المخططات، ما يزيد معاناة الأهالي ويدفعهم إلى هدم منازلهم لتجنب الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم التي قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل.

