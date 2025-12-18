فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سلسلة اعتداءات "إسرائيلية" على جنوب لبنان والبقاع

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في رابع أيام "الحانوكا"

نتنياهو يترأس فريقًا وزاريًا لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر

بلدية غزة تُحذّر من تفاقم أزمة النفايات نتيجة شح الوقود

هاتف نفتالي بينيت بين "أذرع الأخطبوط".. ما تفاصيل عملية الاختراق الأخيرة؟

تغيّر اللهجة الأمريكية: من نزع السلاح إلى احتوائه

أبو سلمية: القطاع بحاجة لدخول كرفانات ووسائل تدفئة آمنة لمواجهة البرد

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

الداخل المحتل: الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في عارة

كشف الغاز في رفح وخانيونس والوسطى.. بالأسماء ورابط الفحص

كشف الغاز في رفح وخانيونس والوسطى.. بالأسماء ورابط الفحص

18 ديسمبر 2025 . الساعة 07:54 بتوقيت القدس
...
أنابيب تعبئة الغاز في غزة

نشرت الهيئة العامة للبترول في غزة، أسماء المستفيدين من تعبئة اسطوانات غاز الطهي في محافظات خانيونس ورفح والوسطى.

كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة رفح، اضغط هنا

كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة خانيونس، اضغط هنا

كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة الوسطى، اضغط هنا

يمكن للمواطنين الراغبين في فحص الغاز زيارة الرابط الرسمي المخصص للتسجيل، اضغط هنا

تأتي هذه الكشوفات في ظل الجهود المتواصلة لإعادة تأمين الغاز للمواطنين بعد توقفه خلال الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" على القطاع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#تعبئة الغاز #فحص الغاز #كشف الغاز #روابط المساعدات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة