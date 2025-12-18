كشف الغاز في رفح وخانيونس والوسطى.. بالأسماء ورابط الفحص

نشرت الهيئة العامة للبترول في غزة، أسماء المستفيدين من تعبئة اسطوانات غاز الطهي في محافظات خانيونس ورفح والوسطى.

كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة رفح، اضغط هنا

كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة خانيونس، اضغط هنا

كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة الوسطى، اضغط هنا

يمكن للمواطنين الراغبين في فحص الغاز زيارة الرابط الرسمي المخصص للتسجيل، اضغط هنا

تأتي هذه الكشوفات في ظل الجهود المتواصلة لإعادة تأمين الغاز للمواطنين بعد توقفه خلال الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين