الاحتلال يسلّم قرارات إخلاء ويستولي على منازل بالقدس

وكالات/ فلسطين أون لاين

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، المقدسي خليل بصبوص ونجله بلال، قرارات تقضي بإخلاء منزليهما في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك حتى الخامس من الشهر المقبل، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بذريعة ما تُسمى "ملكية يهودية" للأرض المقام عليها المنزلان.

وأفادت مصادر محلية، بأن المنزلين يقطن فيهما ثمانية أفراد من العائلة، بينهم أطفال، في إطار سياسة تهدف إلى تفريغ الحي من سكانه الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني، وسط مخاوف حقيقية من تشريد العائلة وحرمانها من حقها في السكن.

وفي السياق ذاته، استولى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، على منزلي الشقيقين ناصر وعايد الرجبي ووالدتهما في الحي ذاته، ورفعوا علم الاحتلال فوقهما، وذلك بعد أيام من إخلاء العائلة قسريًا من منازلها لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.