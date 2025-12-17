بنك القدس يطلق خدمة تحويل ويسترن يونيون عبر تطبيق "قدس سمارت"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن بنك القدس عن إطلاق خدمة تحويل حوالات ويسترن يونيون مباشرة عبر تطبيق "قدس سمارت"، في سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتتيح الخدمة لعملاء البنك إرسال الحوالات المالية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول، في أي وقت ومن أي مكان، بما يواكب تطلعات العملاء نحو حلول مصرفية أكثر سرعة ومرونة.

وفي تعليق الرئيس التنفيذي محمد شاور قال: "إطلاق خدمة تحويل حوالات ويسترن يونيون عبر تطبيق قدس سمارت يشكّل محطة مفصلية في مسيرة البنك الرقمية، ويجسّد التزامنا بتقديم حلول مصرفية متقدمة تلبّي احتياجات عملائنا المتغيّرة وتعكس رؤيتنا في أن تكون الخدمات المالية أكثر قربا وسهولة، دون التنازل عن أعلى معايير الأمان".

وأضاف شاور أن هذه الخطوة، الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي المحلي مؤكداً أن البنك يعمل حاليا على تطوير مراحل إضافية للخدمة سيتم الإعلان عنها قريبا، ضمن خطط التوسّع المستمرة في الخدمات الرقمية.

المصدر / وكالات