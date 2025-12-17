من ضمنهم حملة الجواز الفلسطيني.. ترامب يوسع قيوده على دخول الأجانب للولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرسوما يفرض قيودا جديدة على دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة، منها دول عربية.

وفرض المرسوم الرئاسي قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة هي: سوريا وجنوب السودان وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، كما حظر أيضا بشكل كامل دخول من يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

وكرس المرسوم حظر دخول مواطني الدول الـ12 التي سبق أن صدر مرسوم بحظر دخولها في يونيو/حزيران الماضي وهي: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.

كذلك فرض المرسوم الجديد قيودا كاملة على دخول رعايا لاوس وسيراليون اللتين خضعتا سابقا لقيود جزئية، وفق البيت الأبيض.

وأضاف المرسوم قيودا جزئية على دخول رعايا 15 دولة هي أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، وملاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.

ويستمر المرسوم في فرض قيود جزئية على مواطني أربع من الدول السبع الأصلية المصنفة عالية الخطورة وهي: بوروندي، وكوبا، وتوغو، وفنزويلا.

ورفع المرسوم الجديد الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين الصادرة عن تركمانستان، مع الإبقاء على تعليق دخول مواطنيها كمهاجرين، جراء "انخراطها المثمر بالتعاون مع الولايات المتحدة"، بحسب البيت الأبيض.

