اقتحم رئيس حكومة الاحتلال -المطلوب للعدالة الدولية- بنيامين نتنياهو حائط البراق في المسجد الأقصى المبارك، في ثاني أيام ما يُعرف بعيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه"، وسط حماية مكثفة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية أن "نتنياهو" اقتحم حائط "البراق"؛ لإحياء ما يُسمي عيد "الحانوكاه"، بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

وأضاء المستوطنون شموعا في شمعدانٍ وضعوه عند باب القطانين من الخارج، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى الغربية، مُعلنين عزمهم إضاءة شمعة عند الباب، في كل ليلة من ليالي "الحانوكاه".

وقالت محافظة القدس، إن 210 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم وأدوا طقوسا دينية بحماية شرطة الاحتلال.

وأوضحت، أن اقتحام نتنياهو حائط البراق بالقدس المحتلة تزامنا مع عيد الحانوكاه خطوة استفزازية جديدة.

ويستغل الاحتلال فترات "الأعياد" المزعومة من أجل تمرير طقوسه التهويدية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في القدس المحتلّة والمسجد الأقصى، والتضييق والاعتداء على المرابطين والمصلين واستفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني. وتحقيق صورة شكلية من "السيطرة الإسرائيلية" على كامل القدس المحتلّة.

وفي المقابل، تستمر الدعوات الفلسطينية المقدسية والشعبية والفصائلية للحشد في المسجد الأقصى و"شد الرحال" إليه من كل المناطق لصدّ اقتحامات المستوطنين ومواجهة التهويد ومنع تمرير "الأعياد" وطقوسها.

المصدر / فلسطين أون لاين