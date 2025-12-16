أندية غزة تتحدى آلة الحرب ببطولة كروية لأول مرة منذ عامين

أعلن صلاح أبو العطا مسير أعمال اتحاد الكرة عن تنظيم بطولة تنشيطية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى في غزة، خلال شهر رمضان المبارك على صالة نادي خدمات النصيرات.

وقال أبو العطا لـ "فلسطين أون لاين" أمس، إن البطولة تأتي في إطار دور اتحاد الكرة لإعادة النشاط الرياضي بشكل تدريجي في غزة، بعد عامين من حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال، وقتل خلالها نحو 1000 رياضي معظمهم من لاعبي كرة القدم، ودمر أكثر من 290 منشأة رياضية.

وأضاف أبو العطا أن الرياضة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة بعد تدمير الملاعب وتحويلها إلى مراكز لإيواء النازحين، مؤكداً أن الرياضي الفلسطيني يملك من الإرادة والتحدي من أجل إعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أبو العطا إلى أن البطولة تحمل رسالة أمل وتحدي وتجسد معاني الوحدة بين أبناء الحركة الرياضية في فلسطين، موضحاً أن اتحاد الكرة سيعمل على توفير كافة الإمكانيات من أجل إنجاح البطولة.

وفي سياق آخر أشاد أبو العطا بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العرب 2025، مؤكداً أنه جاء في لحظة استثنائية يعيشها الشعب الفلسطيني ورسم البسمة وأدخل الفرحة في قلوب الجماهير الفلسطينية رغم الآلام والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة.

وتابع أبو العطا: "إنجاز الفدائي تحقق بدعم القيادة الرياضية والالتفاف الجماهيري وروح التحدي والإصرار الذي ظهر به اللاعبين خلال المباريات والمستوى الفني الكبير بقيادة الجهاز الفني والإداري"، متمنياً التوفيق لكتيبة الفدائي بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر في الاستحقاقات المقبلة.

