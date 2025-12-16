بينهم فتاة وأسرى محررون.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل المواطنين وتخريب محتوياتها والاعتداء على الأهالي، ما أسفر عن اعتقال عدد من الشبان والنساء.

ووفق مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة دعاء جرارعة عقب مداهمة منزلها في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

كما اعتقلت الشاب سميح ذياب من مخيم بلاطة شرق نابلس، في محاولة للضغط على شقيقه حبيب ذياب لتسليم نفسه.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو عواد من قرية عورتا جنوب شرق نابلس، إضافة إلى اعتقال الشقيقين محمد وطارق عدنان جابر بعد مداهمة منزلهما في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر باسم القطب من منطقة طلعة بليبلة، فيما اعتقلت الشابين الأسير المحرر محمد أنور ناصر ولواء سليم من بلدة عتيل شمال طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد أشرف عقب مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، إضافة إلى اعتقال الأشقاء الثلاثة محيي الدين وعز الدين ومحمد عبدالحق من حي المخفية غرب نابلس.

وتأتي هذه الحملة في إطار التصعيد المستمر الذي تنفذه قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تحذيرات من تفاقم الانتهاكات بحق المواطنين والأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين